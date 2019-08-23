Макрон заявил, что "капитализм деградировал и сошел с ума"

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений. Об этом, как сообщило Agence France-Presse (AFP), он заявил в пятницу, выступая в Елисейском дворце на встрече с бизнесменами.

"Я считаю необходимым вслед за саммитом G7 продолжить выдвигать на французском и европейском уровнях, а также на уровне международных коалиций инициативу по пересмотру нашей международной системы. Необходимо, чтобы к этим работам присоединились как предприятия и фирмы, так и международные организации, функционирование которых должно быть пересмотрено во взаимной увязке", - отметил Макрон. Он пообещал при этом, что "поднимет этот вопрос и на саммите Группы семи".

Макрон подчеркнул, что "та модель, которую предстоит разработать, отнюдь не будет означать прекращения действия системы рыночной экономики". "Однако нельзя не признать, что эта модель заржавела в результате того, что деградировала сама система демократии. А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума - так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии", - цитирует AFP президента Франции.

По сведениям агентства, полученным от администрации президента, в ходе данной встречи в Елисейском дворце была достигнута договоренность "создать коалицию предприятий и фирм, которые будут выступать за инклюзивное развитие и за снижение негативного воздействия их деятельности, проводимой в сферах морского транспорта, текстильной промышленности, технологий искусственного охлаждения".