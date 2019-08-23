На саммит G7 начали прибывать журналисты

БИАРРИЦ /Франция/, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Забота о природе и развитие возобновляемых источников энергии находятся в центре внимания саммита Группы семи, который открывается в субботу на юге Франции в городе Биарриц. Чтобы продемонстрировать соответствующие устремления, организаторы развернули перед журналистами внушительный арсенал достижений в этой области.

Первое, что встречает работников СМИ, - это длинные ряды солнечных батарей, расположившихся на территории за пресс-центром в Холле Ирати. Небольшое "поле" площадью 1,3 тыс. кв. м, по заверению организаторов, обеспечивает не только потребности в зарядке телефонов и ноутбуков журналистов, но также помогает зарядить электробусы, которые курсируют между пресс-центром и центральной частью города.

Учитывая особые меры безопасности, принятые в связи с прибытием глав государств и правительств стран - участниц Группы семи, организаторы предлагают еще один способ передвижения с большей степенью свободы. Это водородные велосипеды, которые в большом количестве привезла на саммит французская компания Pragma Industries. От обычных велосипедов на электротяге эти отличаются отсутствием батареи, которую заменяет баллон, заправленный водородным топливом. Представитель компании пояснил, что заправка "полного бака" занимает всего минуту, а проехать на нем можно от 100 до 150 км, в зависимости от режима использования электромотора, помогающего крутить педали. Впрочем, несмотря на то, что журналистам их предоставляли бесплатно, многие предпочитали отказаться от подобной услуги, услышав размер "страховой" суммы в €800, которые могут удержать с банковской карты в случае серьезного повреждения велосипеда.

Непосредственно в рабочей зоне для работников СМИ установили баки для раздельного сбора мусора и напоминания о том, что стаканчики, расставленные в кафетерии и рядом с кулерами, сделаны из переработанной бумаги. Пока немногочисленные сотрудники информационных агентств, телеканалов, радио и печатных изданий послушно следуют просьбам организаторов и следят за тем, что и куда выбрасывают.

Журналистам вместе с аккредитацией на саммит раздали бесплатные банковские карты. Каждый день на них поступает €25, которые можно потратить на ужин в одном из местных ресторанов, предлагающих средиземноморскую, французскую и, конечно же, баскскую кухню, поскольку Биарриц расположен на исторической территории Страны Басков, большая часть которой находится в Испании. Всего же она будет пополняться три раза, то есть на общую сумму в €75. Представитель Елисейского дворца заявил о меценатском проекте по продвижению региональных кулинарных традиций, особенно в свете кулинарного фестиваля Gout de France, который проходит в этом году во всех странах мира при активной поддержке министерства иностранных дел страны. Учитывая, что всего планируется раздать порядка 2,5 тыс. таких карт, своеобразная "компенсация" для владельцев кафе и ресторанов в пределах первой зоны безопасности составит €187,5 тыс.