Во Франции начинает работу саммит G7

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Саммит Группы семи (G7) открывается в городе Биарриц: в субботу вечером лидеров США, Канады, Италии, Японии, ФРГ и Великобритании встретит президент Франции Эмманюэль Макрон. Переговоры начнутся с рабочего ужина, на котором главы государств и правительств смогут в неформальной обстановке начать обсуждение наиболее интересующих их проблем, а уже в воскресенье начнется полноформатная работа.

Франция, по инициативе которой этот клуб был создан в 1975 году и которой в этом году выпала роль принимающей стороны, обозначила защиту окружающей среды и предотвращение потепления климата, а также борьбу с неравенством в мире в качестве главных направлений работы. Как и в прошлые годы, принятию решений на самом высоком уровне предшествовали многочисленные встречи профильных министров, в ходе которых были согласованы ключевые предложения и проекты документов. В частности, речь идет об изменении правовой базы для лучшей защиты прав женщин, особенно в африканских странах, усилении поддержки странам зоны Сахеля как в сфере безопасности, так и в области экономики, а также о защите биоразнообразия планеты. Большое внимание будет уделяться проблемам глобальной безопасности, в том числе борьбе с терроризмом и преступлениями в сфере экологии, а также защите от киберугроз. Отдельно лидеры обсудят новые вызовы в области цифровых технологий, включая развитие искусственного интеллекта.

Еще до перехода председательства в "семерке" к Франции Макрон признал, что в сложившихся условиях лишь усилиями основных участников G7 невозможно принимать решения, оказывающие влияние на мир, и пригласил для участия в консультациях по обозначенным темам Австралию, Буркина-Фасо, Египет, Индию, Сенегал, Руанду, Чили и ЮАР. Это, а также приглашение руководителей десяти международных организаций, включая ООН, Африканский союз, Всемирный банк, Франция преподносит как усилия по обновлению формата G7 и более широкому охвату мнений по ряду ключевых проблем. С этой же целью на протяжении года французские власти активно привлекали к подготовке саммита представителей гражданского общества в лице неправительственных организаций (НПО) и бизнеса, финальным консультациям с которыми в преддверии саммита президент Франции посвятил практически всю пятницу.

Фактор Трампа и возвращение к G8

На фоне обозначенных глобальных проблем участники встречи намерены предметно обсудить региональные и глобальные кризисы, в том числе напряженную ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, урегулирование военных конфликтов в Сирии и Ливии, торговые разногласия с США. Аналитики отмечают, что среди необъявленных тем могут фигурировать претензии к Вашингтону из-за использования торговых обменов в долларах в интересах политики, а также угроза новой глобальной экономической рецессии. Примечательно, что большинство проблем связано именно с позицией президента США Дональда Трампа, на настоящий момент многие его заявления расходятся с позицией Макрона, будь то налог на деятельность цифровых корпораций или урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном вокруг Джамму и Кашмира. Неудивительно, что именно к фигуре Трампа приковано повышенное внимание журналистов.

На полях саммита Группы семи Трамп, для которого эта поездка станет уже 15-м зарубежным визитом и четвертым визитом во Францию с момента вступления в должность президента, проведет двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Германии, Индии, Канады, Франции и Японии. По словам представителя администрации США, Трамп намерен реализовывать в Биаррице свою "повестку дня, предусматривающую совершенствование [системы] международной торговли" и направленную на повышение уровня благосостояния людей во всем мире.

Глава Белого дома в ходе двусторонних встреч собирается обсудить такие темы, как пути усиления давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и политическая ситуация в Гонконге, сокращение зависимости Европы от российского газа, торговля, европейская безопасность и повышение странами НАТО военных расходов до 2% национального ВВП, введенный во Франции цифровой налог.

Президент США заявил, что считает целесообразным возрождение формата Группы восьми (G8) с участием России и продолжает придерживаться такой позиции, сообщила в четверг журналистам во время телефонного брифинга представительница вашингтонской администрации высокого ранга. Как ожидают в Вашингтоне, сама тема восстановления формата G8 будет обсуждаться на саммите в Биаррице, однако голосования по этому вопросу не будет, поскольку решения принимаются консенсусом, в то время как большинство лидеров G7 настроены против такого развития событий до урегулирования кризиса на Украине. Кроме того, указали в администрации США, Вашингтон считает ключевым фактором позицию самой России относительно восстановления данного формата.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "возвращение для России в бывшую "восьмерку" не является самоцелью", добавив, что обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая, Индии и целой группы других стран неэффективно, что делает такие форматы, как G20, более выигрышными.

Итоговое заявление под вопросом

Президент Франции за несколько дней до начала саммита заявил журналистам, что намерен добиться конкретных результатов по итогам этой встречи и по возможности избежать сглаживания углов в итоговом заявлении. Макрон указал, что может быть рассмотрена возможность подписания нескольких коммюнике по разным темам в зависимости от позиции других членов G7.

"Известно, что по вопросам защиты окружающей среды и многосторонней торговли мнения США и других держав сильно расходятся, - отметил в беседе с корр. ТАСС директор Центра исследований моделей экономического развития (CEMI), а также Высшей школы исследований по социальным наукам (EHESS) Франции Жак Сапир. - Страны "Большой семерки" после саммита, состоявшегося в Канаде в 2018 году, поняли, чего стоит демонстрировать свои разногласия. В то же время они сейчас, как никогда, велики. Так что нельзя исключать полного провала".

Вместе с тем Сапир допустил, что дипломаты сумеют найти некие "красивые и звучные формулировки, которые провозгласят, что клуб все еще работает". По его словам, в контексте борьбы с неравенством и изменением климата "можно ожидать много красивых слов и очень мало конкретных действий". "В то же время известно, что клуб парализован и что прежде всего у него больше нет той значимости, которую он имел 20 лет назад", - подчеркнул экономист, указав на снижение общего веса стран G7 в мировой экономике на 45%, до 30%, начиная с 1992 года, что особенно заметно на фоне роста общего благосостояния стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Повышенные меры безопасности

Главной заботой организаторов является обеспечение безопасности и порядка в Биаррице и его окрестностях. Охрану порядка на улицах города и непосредственно на объектах саммита будут обеспечивать 13,2 тыс. полицейских и жандармов. По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, они будут действовать при поддержке военных, "которые обеспечат проведение контртеррористических мероприятий и защиту морских и воздушных рубежей". По его словам, сейчас нет особых указаний на то, что существует реальная террористическая угроза саммиту.

Ожидается, что к противникам саммита G7 примкнут сторонники движения "желтых жилетов", которые выходят на улицы французских городов с ноября прошлого года. В субботу антиглобалисты намерены провести в Андае многотысячную манифестацию. Сразу несколько акций запланированы на 25 августа в Биаррице.

Французские власти уже готовятся к столкновениям с манифестантами, а также радикальными группировками, которые регулярно собирают сторонников для организации беспорядков на саммитах "семерки". В этой связи в Биаррице уже размещены дополнительные сотрудники судебной системы, прокуроры, адвокаты, а также созданы дополнительные места временного содержания задержанных, рассчитанные примерно на 300 человек. Все операции будут проводиться в тесном сотрудничестве с правоохранителями соседней Испании. Организаторы признают, что беспорядки на крупных международных встречах стали "грустной традицией".