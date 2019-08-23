AP: США планируют открыть генконсульство в Гренландии

ТАСС, 24 августа. Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на копию письма.

Как США приобретали территории у других стран

По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.

Отмечается, что американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании, затем было закрыто в 1953 году. Новое генконсульство США планируют открыть в 2020 году в Нууке, столице острова, территория которого находится в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.

Как сообщила в среду газета The Washington Post, чиновники в администрации президента США обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.