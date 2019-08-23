В Японии сообщили, что КНДР произвела очередной ракетный пуск

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. КНДР в субботу произвела очередной ракетный запуск. Об этом сообщило правительство Японии.

"Территориальных вод, как и исключительной экономической зоны нашей страны, ракеты не достигли", - приводит японское общественное телевидение слова представителя правительства страны. Отмечается, что в настоящее время власти Японии занимаются сбором и анализом информации, связанной с очередным ракетным пуском КНДР.

По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими. Никакой прямой угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, отметили в ведомстве.

Летом 2019 года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.