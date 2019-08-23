{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

В Японии сообщили, что КНДР произвела очередной ракетный пуск

В Токио считают, что Пхеньян запустил баллистические ракеты
Описание
© © EPA-EFE/KCNA, архив

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. КНДР в субботу произвела очередной ракетный запуск. Об этом сообщило правительство Японии.

На эту тему

"Территориальных вод, как и исключительной экономической зоны нашей страны, ракеты не достигли", - приводит японское общественное телевидение слова представителя правительства страны. Отмечается, что в настоящее время власти Японии занимаются сбором и анализом информации, связанной с очередным ракетным пуском КНДР.

По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими. Никакой прямой угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, отметили в ведомстве.

Летом 2019 года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
Трамп предложил Болсонару помощь в борьбе с пожарами в Амазонии
C января по август 2019 года пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов на территории Бразилии
Читать полностью