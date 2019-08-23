Бывший деловой партнер Трампа передавал ФБР и ЦРУ касавшиеся России данные

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, который в прошлом поддерживал деловые связи с президентом США Дональдом Трампом, на протяжении многих лет предоставлял ФБР и ЦРУ информацию, в том числе сведения, касавшиеся военных и крупных предпринимателей РФ. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в пятницу в электронную базу федерального суда Восточного округа штата Нью-Йорк.

Информация об активном сотрудничестве Сэтера с ФБР и ЦРУ приводится в датируемом августом 2009 года письме. Его направил в суд являвшийся в то время прокурором указанного округа Бентон Кэмпбелл в связи с начатым в 1998 году в отношении Сэтера разбирательством. Бизнесмена тогда обвинили, в частности, в мошенничестве с ценными бумагами. Письмо Кэмпбелла, а также некоторые другие касающиеся дела документы были рассекречены в пятницу.

Кэмпбелл в августе 2009 года обратился к суду с просьбой проявить снисхождение к Сэтеру и смягчить приговор, поскольку бизнесмен в 1998 году признался в причастности к мошенничеству и начал активно сотрудничать с американскими властями. Как следует из документа, с 2004 года по 2008 год Сэтер "сыграл ключевую роль" в двух разбирательствах, которые касались отмывания средств и мошенничества, якобы связанного с Россией. Большая часть информации об этих делах в документе цензурирована, однако уточняется, что бизнесмен по указанию американских следователей ездил на Кипр и в Турцию.

Связи в России

В документе говорится, что Сэтер, который был рожден в России, "воспользовался своими связями" с российскими военными, в том числе в отставке, а также бывшими сотрудниками КГБ для "передачи США важной информации", в особенности о Ближнем Востоке. Сведения, которые бизнесмен передал ФРБ и ЦРУ, также касались Афганистана и ряда других стран.

По словам Кэмпбелла, Сэтер также предоставил властям США информацию о "главарях организованных преступных группировок в России". "Он предоставил сведения об интересах российских бизнесменов в США и о связях этих лиц с организованной преступностью", - говорится в письме.

В документе также уточняется, что Сэтер информировал представителей властей о различных организованных преступных группировках, действовавших в Нью-Йорке и других городах США. Кроме того, он ездил в 1998 году в Центральную Азию для сбора информации о радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ), а также о главаре группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усаме бен Ладене. Последний был уничтожен американским спецназом в Пакистане 2 мая 2011 года.

Как следует из документов в базе суда, вынесение приговора Сэтеру на протяжении многих лет откладывалось. В октябре 2009 года суд обязал его выплатить штраф в размере $25 тыс. Судья тогда решил не приговаривать бизнесмена к тюремному заключению.

Проект строительства

Газета The Washington Post сообщала ранее, что Сэтер в 2015 году предлагал руководству компании Трампа Trump Organization заняться строительством небоскреба Trump Tower в Москве. Издание утверждало, что Сэтер настойчиво рекомендовал Трампу приехать в Москву и представить там предложение по строительству небоскреба, однако этого так и не произошло. Как писало издание, возникли трудности с получением разрешения на строительство, в начале 2016 года проект свернули.