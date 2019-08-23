В США заявили, что пристально следят за ракетными пусками КНДР

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Американские власти внимательно следят за ракетными пусками с территории КНДР и тесно консультируются по этому вопросу с Республикой Корея и Японией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу официальный представитель командования войск США в Южной Корее полковник Ли Питерс в ответ на просьбу прокомментировать очередной ракетный запуск Пхеньяна.

"Мы уведомлены о ракетном пуске Северной Кореи сегодня [в субботу] утром в Японское море, будем продолжать следить за ситуацией и проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками", - отметил он.

КНДР в субботу произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии. По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими. Никакой прямой угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, отметили в ведомстве.