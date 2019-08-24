Болсонару осудил возможное использование санкций в отношении стран, где горят леса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о неприемлемости санкционного давления на страны за то, что на их территории происходят лесные пожары. Такую позицию политик обозначил, выступая в пятницу с обращением к нации в связи с пожарами в Амазонии.

"Лесные пожары случаются по всему миру и не могут служить поводом для возможного введения международных санкций", - заявил Болсонару в эфире государственного телевидения. Он также призвал избегать использования фактора природных катаклизмов в политических целях.

Ранее в пятницу несколько стран Евросоюза заявил о необходимости принятия мер в связи с пожарами в амазонских лесах в Бразилии. Так, председательствующая в ЕС Финляндия предложила рассмотреть вопрос о запрете импорта бразильской говядины и применении иных санкционных механизмов. В то же время Ирландия заявила о намерении заблокировать ратификацию заключенного в июне соглашения между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР).

"Другие страны выразили свою солидарность с Бразилией, предложили помощь в борьбе с пожарами", - отметил Болсонару. Кроме того, президент заявил о готовности партнеров "донести бразильскую позицию [по данному вопросу] до членов G7" в связи с поддержанным Германией и ЕС предложением президента Франции Эмманюэля Макрона обсудить на саммите в Биаррице пожары в Бразилии.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га (около 0,44%) лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории.

На фоне распространения огня в бразильском обществе усилилась критика в адрес Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. По словам президента, причиной катаклизма стала установившаяся в регионе жаркая и сухая погода. В пятницу глава государства подписал указ, согласно которому на борьбу с лесными пожарами в Амазонии направят вооруженные силы республики.