Трамп считает, что Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания"

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания". Такое мнение глава вашингтонской администрации выразил в пятницу во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на саммит Группы семи во Франции.

Президента спросили, обманул ли Ким Чен Ын доверие Трампа, когда обещал, что ракетные запуски Пхеньяна завершатся после окончания совместных американо-южнокорейских учений в начале этой недели. "Нет, я так не думаю. Он любит ракетные испытания", - ответил Трамп, указав на хорошие отношения между двумя странами.