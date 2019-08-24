Шойгу примет участие в торжествах в честь освобождения Молдавии от фашизма

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу планирует принять участие в запланированных в Молдавии торжествах в честь 75-летия освобождения республики от фашизма. Об этом сообщил журналистам в субботу президент страны Игорь Додон после церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе.

"Насколько я знаю, через несколько часов господин Шойгу приземлится в Кишиневе. Он прибывает по моему приглашению для участия в мероприятиях в честь Дня освобождения Молдавии от фашистской оккупации", - сказал Додон. По его словам, вместе с министром обороны РФ они планируют принять участие в мероприятиях на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция.

Также в этот день в Кишиневе будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям столицы, состоится премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, снятого под эгидой главы государства. Торжества завершатся большим концертом на главной площади города.