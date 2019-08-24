Премьер Польши: вопрос размещения в Европе новых ракет должен обсуждаться в НАТО

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с пониманием относится к беспокойству НАТО по поводу ситуации, возникшей после слома Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что вопрос о возможности размещения в Европе новых ракет с ядерными боеголовками должен обсуждаться внутри организации.

"Не только от Москвы, но и от Пекина исходит угроза для свободного мира. Вопрос размещения ракет средней дальности полета с ядерными боеголовками в Европе следует обсуждать и решать внутри НАТО", - сказал Моравецкий в опубликованном в субботу интервью германской медиагруппе "Функе". Премьер Польши утверждал, что "Россия не соблюдала ДРСМД". "Поэтому я понимаю беспокойство НАТО", - добавил он. Одновременно Моравецкий выступил за заключение нового соглашения по разоружению, "которое включало и Китай".

МИД РФ 2 августа сообщил, что по инициативе американской стороны прекращено действие российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США свои действия объяснили отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.