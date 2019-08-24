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"Шествие достоинства" вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины

После шествия состоится неофициальный парад ветеранов и активистов "Марш защитников Украины"

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. "Шествие достоинства", которое организовано вместо традиционного парада на День независимости Украины, проходит в субботу в центре Киева.

В шествии на Крещатике участвуют военные, медики, учителя, спортсмены, представители общественных организаций, волонтеры, иностранные гости и украинские политики, задействованы пять оркестров, оперные певцы и народные артисты.

В мероприятии участвует президент страны Владимир Зеленский. После "Шествия достоинства" состоится неофициальный парад ветеранов и активистов "Марш защитников Украины".

Ранее Зеленский отменил традиционный парад на День независимости 24 августа. Сэкономленные средства, по словам президента, будут направлены на выплату премиальных военным. В администрации главы государства в этой связи заявили о новом формате празднования Дня независимости.

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