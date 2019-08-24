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Лукашенко поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

Президент Белоруссии рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Киевом

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости, подчеркнув, что рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с этой страной. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил убеждение, что его встреча с украинским лидером на II Форуме регионов Белоруссии и Украины "будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, откроет новые возможности практического межгосударственного сотрудничества в различных отраслях".

"Тесные связи между нашими странами всегда строились на взаимном уважении и доброжелательности, доверии и поддержке", - отмечено в поздравлении.

II Форум регионов Белоруссии и Украины запланирован на октябрь 2019 года в Житомире.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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