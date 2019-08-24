КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости Украины призвал соотечественников объединиться.

"Мы, украинцы, разные, но мы должны быть едиными, рассчитывать только на себя, не ругаться, а объединиться", - сказал он, выступая на торжествах по случаю 28 годовщины независимости Украины, которые проходят в центре столицы.

"Все мы, украино- и русскоязычные, независимо от вероисповедания, должны быть единым народом и двигаться вперед", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что наступит день, когда по зову крови обязательно соберется вместе весь народ.

Президент в очередной раз выразил уверенность в скором урегулировании ситуации на востоке Украины. "Вскоре будет день, когда наступит мир", - сказал он.