Times: реализация Brexit без сделки поставит под угрозу британские национальные интересы

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Выход Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit угрожает британским национальным интересам. Об этом в субботу сообщила газета The Times, которая опубликовала выдержки из письма 25 бывших британских дипломатов. Они призывают премьер-министра Бориса Джонсона заверить мировых лидеров на саммите G7 во французском Биаррице, что он стремится заключить сделку с Брюсселем и сохранить тесные связи и влияние в Европе.

"Нам нужна внешняя политика, основанная на долгосрочных интересах Великобритании и сильной экономике, а это требует тесных отношений с нашими европейскими соседями. Отсутствие сделки [об условиях Brexit] является самым большим односторонним отказом от этих интересов в современной британской истории. Этого нельзя допустить", - говорится в письме, в котором также отмечается, что жесткий Brexit "приведет к беспрецедентному и саморазрушительному уменьшению международного влияния Великобритании".

Послание, опубликованное The Times, подписали в том числе бывшие послы Великобритании в ЕС и США Найджел Шейнуолд и член Палаты лордов Джон Керр. Последний является автором статьи 50 Лиссабонского договора, представляющей механизм, с помощью которого государство-член Евросоюза может выйти из состава сообщества.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".