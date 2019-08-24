Порошенко проигнорировал торжества в центре Киева в День независимости Украины

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который сдал полномочия Владимиру Зеленскому, проигнорировал праздничные мероприятия в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.

Традиционно в этот день на торжествах присутствуют все бывшие руководители государства. В этот раз на трибунах на площади Независимости присутствовали экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

В то же время Порошенко в Facebook написал, что в это время находился возле Министерства обороны, что в нескольких сотнях метров от площади Независимости.

В центре Киева утром в субботу прошло "Шествие достоинства", в котором приняли участие военные, медики, учителя, спортсмены, представители общественных организаций, волонтеры, иностранные гости и украинские политики. Мероприятие открыл президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский отменил традиционный парад на день независимости 24 августа. Сэкономленные средства, по словам президента, будут направлены на выплату премиальных военным. В администрации главы государства в этой связи заявили о новом формате празднования Дня независимости.