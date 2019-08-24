Иран провел испытание новой ракеты

ТЕГЕРАН, 24 августа. /ТАСС/. Иран провел в пятницу испытание новой ракеты собственного производства. Об этом в субботу заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Наша страна всегда была местом испытания различных оборонительных и стратегических систем, и это бесконечный путь по наращиванию нашей мощи. Вчера был один из успешных дней для иранской нации", - цитирует агентство Tasnim слова Салами. Агентство уточняет, что речь идет об испытании новой ракеты отечественного производства. Прочие детали не приводятся.

Салами также отметил, что Иран играет ключевую роль в обеспечении региональной стабильности. "Безопасность Персидского залива связана с доминированием вооруженных сил Ирана и находится в руках Тегерана", - отметил он.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету "Мескат", дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2 тыс. км.

Госдепартамент США в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры об обеспечении собственной миссии по наблюдению за безопасностью судоходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД Германии Хайко Маас выступил с заявлением о том, что его страна отказывается от участия в коалиции, создание которой инициировано Вашингтоном.