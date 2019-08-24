{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель: участники саммита G7 обсудят отношения с РФ, Украину, ситуацию в Сирии и Ливии

Канцлер Германии подчеркнула, что "говорить друг с другом намного лучше, чем говорить друг о друге", и G7 для этого - прекрасная возможность"

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят такие темы, как отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства.

"Такой саммит дает возможность обсудить, какие внешнеполитические проблемы нам нужно решить. Здесь мы, разумеется, обсудим тему Украины, поговорим об отношениях с Россией, займемся ситуацией в Сирии и Ливии, где очень шаткая ситуация, и еще больше углубим партнерство с Африкой", - сказала Меркель.

"Говорить друг с другом намного лучше, чем говорить друг о друге, и G7 для этого - прекрасная возможность", - подчеркнула канцлер.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
АСЕАН и США в сентябре проведут в Юго-Восточной Азии первые совместные морские учения
Учения начнутся 2 сентября
Читать полностью