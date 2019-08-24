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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Компания-владелец танкера Stena Impero надеется на скорое освобождение судна

Ранее компания Stena Bulk направила официальное обращение о помощи в Индию и другие страны, гражданами которых являются члены команды

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Шведская компания Stena Bulk, которой принадлежит нефтяной танкер Stena Impero, задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе, с "осторожным оптимизмом" смотрит на недавние сообщения о том, что судно может быть отпущено в течение нескольких дней. Об этом в интервью газете Dagens industri сообщил в субботу глава Stena Bulk Эрик Хонелл. "Я с осторожным оптимизмом смотрю на эти сообщения. Но мы не были проинформированы об этом напрямую", - отметил он.

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Как сообщила компания 14 августа, она направила официальное обращение о помощи в Индию и другие страны, гражданами которых являются члены команды. "Эрик Хонелл более трех недель назад напрямую обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой о помощи в освобождении 18 индийских моряков, задержанных иранскими властями на борту принадлежащего Швеции судна Stena Impero. Он также обратился с аналогичным призывом к лидерам и министрам иностранных дел России, Латвии и Филиппин с целью урегулирования этой ситуации", - сообщила в пресс-релизе Stena Bulk.

По словам Хонелла, ответов на эти письма пока получены не были.

Как сообщил в четверг телеканал SVT со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах, которые состоялись в начале недели в Стокгольме между министром иностранных дел Маргот Валльстрём и ее иранским коллегой Джавадом Зарифом, МИД Швеции получил ясный сигнал, что Stena Impero будет освобожден в течение ближайших нескольких дней. В среду Зариф заявил, что Тегеран заинтересован в том, чтобы ускорить освобождение Stena Impero. Он подчеркнул, что судно нарушило международные правила судоходства, поэтому должен состояться судебный процесс. Он также выразил сочувствие команде Stena Impero.

Теги
ШвецияИндияИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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