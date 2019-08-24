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Акции протеста в Гонконге
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СМИ: в Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция использовала газ после того, как демонстранты начали бросать в стражей порядка различные предметы

ТАСС, 24 августа. Полиция в Гонконге в субботу впервые за последние 10 дней применила слезоточивый газ против радикально настроенных демонстрантов. Об этом сообщает местное телевидение.

Тысячи антиправительственных активистов собрались в районе Kwun Tong в материковой части города. Отдельные группы митингующих вышли за пределы согласованного с властями маршрута шествия и стали блокировать улицы, возводить баррикады и вооружаться кирпичами. В стражей порядка была брошена бутылка с зажигательной смесью, после чего те применили слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона толпы.

В настоящее время сотни протестующих продолжают блокировать улицы в квартале Коулун-бэй. Многие из них облачены в защитные каски и противогазы.

Опасаясь массового скопления людей и актов вандализма, оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR - объявила о временном закрытии сразу четырех близлежащих к зоне шествия станций метро.

В новость были внесены изменения (12:39 мск) — меняется источник информации, добавлены подробности

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