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СМИ: сотни противников саммита Группы семи вышли на манифестацию в Андайе

Ранее французская полиция уже задержала 17 участников демонстрации в городе Уррюнь

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Сотни людей вышли на демонстрацию во французском городе Андай (департамент Пиренеи Атлантические, юго-запад), чтобы выразить протест против саммита Группы семи, открывающегося в субботу в Биаррице. Об этом сообщил телеканал BFM.

На кадрах, транслируемых телеканалом, среди участников манифестации можно заметить людей в желтых жилетах - отличительном знаке протестного движения, чьи демонстрации продолжаются в стране с ноября 2018 года.

В пятницу французская полиция уже задержала 17 участников демонстрации в городе Уррюнь. Также протесты ожидаются в Испании в Ируне, где проходит так называемый контрсаммит представителей гражданского общества, выступающих против глобализации.

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Франция
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