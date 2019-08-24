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Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Глава Европейского совета Дональд Туск будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7). Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице
"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, - сказал Туск. - Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7".

Теги
УкраинаТуск, Дональд
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