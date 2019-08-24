Защита экс-президента Судана отвергает обвинения в коррупции и добивается его освобождения

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента Судана Омара аль-Башира отвергают предъявленные их подзащитному обвинения в коррупции и подали запрос в суд на его освобождение из-под стражи под необходимые гарантии. Об этом сообщил суданский информационный портал "Баж ньюс". В Хартуме в субботу в условиях жестких мер безопасности прошло очередное заседание суда, и, как отмечается, журналистам впервые разрешили фотографировать.

Как заявил представитель защиты аль-Башира Мухаммед аль-Хасан аль-Амин, обнаруженные в ходе обыска в президентском дворце крупные суммы денег в разной валюте не принадлежали лично экс-президенту. "Эта сумму поступила в виде гранта из одного из арабских государств в рамках сотрудничества между руководителями и была нацелена на финансирование определенных отраслей экономики, - сказал он. - Омар аль-Башир не взял ни доллара в личных целях". Речь идет о сумме в $113 млн, которая была обнаружена у аль-Башира после отстранения от власти.

Кроме того, рассказал адвокат, защите разрешено посещать и общаться с экс-президентом в тюрьме Кобер. Допускают к нему и жену Видад Бабикер, но остальным членам семьи в визитах отказано.

Следующее заседание суда назначено на 31 августа. На нем будут заслушаны показания свидетелей защиты. Адвокаты уверены, что им в конце концов удастся добиться оправдательного приговора.

19 августа в Хартуме начался судебный процесс против бывшего главы государства по обвинению в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты. Генеральная прокуратура ранее отклонила апелляцию защиты, которая пыталась опротестовать выдвинутые экс-президенту обвинения. Коллегия адвокатов аль-Башира состоит из 97 человек во главе с Ахмедом Ибрагимом аль-Тахером.

Правивший Суданом 30 лет Омар аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.