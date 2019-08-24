Украина начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в районе Станицы Луганской

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Представители Киева приступили к демонтажу фортификационных сооружений у моста в районе Станицы Луганской. Об этом в субботу сообщила пресс-служба штаба украинских силовиков в Донбассе со ссылкой на представителя Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала демонтаж сооружения и его разборки. По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте", - говорится в сообщении киевских силовиков в Facebook.

По их данным, "на указанный участок прибыли представители ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел".

В пятницу, 23 августа, специалисты МЧС Луганской народной республики (ЛНР) провели первый этап работ по демонтажу фортификационных сооружений у моста возле Станицы Луганской.