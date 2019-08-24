Демонстрация протеста против "семерки" собрала девять тысяч участников

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. По меньшей мере девять тысяч человек вышли на улицы французского города Андай на демонстрацию протеста против саммита Группы семи в соседнем Биаррице. Об этом в субботу сообщила префектура департамента Пиренеи Атлантические, в котором находятся оба города.

Как уточняется, число участников было определено по состоянию на 13:00 (14:00 мск). Столкновений манифестантов с полицией не отмечается. Демонстрация проходит в мирном русле.

В пятницу французская полиция уже задержала 17 участников демонстрации в городе Уррюнь. Также протесты ожидаются в испанском Ируне, где проходит так называемый контрсаммит представителей гражданского общества, выступающих против глобализации.