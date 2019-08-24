На Украине в новом формате отпраздновали день независимости

Кроме военных, в мероприятии также участвовали оперные певцы, известные музыканты, хоры и симфонические оркестры.

Объявленный ранее новый формат праздника реализовал украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев, поставивший целью показать "Шествием достоинства" в центре Киева гордость за военных, медиков и волонтеров. В этот день, в отличие от празднования в последние годы, в украинской столице не было военной техники и громоздких дорогостоящих декораций. Для удобства присутствующих были сооружены подиумы.

Гимн Украины был исполнен украинскими артистами и хорами в разных вариантах. Гимн с крыши консерватории исполнила Тина Кароль, которой аккомпанировал композитор Мирослав Скорик. На площади Независимости спела гимн и рэп-исполнительница Алина Паш. Также оперные артисты Анжелина Швачка и Оксана Крамарева исполнили гимн Украины. Кроме того, в торжественной части мероприятия спели вокалистка украинской группы ONUKA Ната Жижченко и представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая. Всего в этом году гимн страны исполнили с привлечением более 600 голосов.

Музыкальная часть праздника состояла из выступления пяти оркестров, а также исполнения пианистами музыкальных композиций на специально привезенных на площадь 18 фортепиано, раскрашенных в синий и желтый цвета украинского флага.

Для всех участников праздника также ввели дресс-код - одеться нужно было в белое.

Марш от националистов

Альтернативой "Шествию достоинства" стал Марш защитников Украины, который также в центре Киева провели ветераны силовой операции в Донбассе, семьи погибших солдат, волонтеры, медики, представители националистических организаций, бывшие политические узники - участники национально-освободительного движения. В нем приняли участие более 15 тыс. человек, которые колонной с флагами Украины и националистических организаций прошли от парка имени Тараса Шевченко по Крещатику и площади Независимости.

После марша его участники приняли участие в молебне по погибшим за независимость Украины. Его провел на Михайловской площади вблизи одноименного собора предстоятель так называемой Православной церкви Украины Епифаний.

Зеленский призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский, принявший участие в торжествах в центре столицы, призвал соотечественников объединиться.

"Мы, украинцы, разные, но мы должны быть едиными, рассчитывать только на себя, не ругаться, а объединиться", - сказал он. "Все мы, украино- и русскоязычные, независимо от вероисповедания, должны быть единым народом и двигаться вперед", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что наступит день, когда по зову крови обязательно соберется вместе весь народ.

Президент в очередной раз выразил уверенность в скором урегулировании ситуации на востоке Украины. "Вскоре будет день, когда наступит мир", - сказал он.

Выступая на площади Независимости, Зеленский сообщил о том, что своим указом назначил 29 августа днем памяти защитников страны. "Сегодня здесь семьи погибших военнослужащих и участников добровольных формирований. С целью достойного почтения их памяти я подписал указ о Дне памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Отмечать его ежегодно 29 августа", - сказал Зеленский.

Порошенко игнорировал мероприятие

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который сдал полномочия Владимиру Зеленскому, проигнорировал праздничные мероприятия в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.