На Украине в новом формате отпраздновали день независимости

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Празднование Дня независимости Украины впервые за долгие годы прошло не в строго официальном характере.
Объявленный ранее новый формат праздника реализовал украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев, поставивший целью показать "Шествием достоинства" в центре Киева гордость за военных, медиков и волонтеров. В этот день, в отличие от празднования в последние годы, в украинской столице не было военной техники и громоздких дорогостоящих декораций. Для удобства присутствующих были сооружены подиумы.
Кроме военных, в мероприятии также участвовали оперные певцы, известные музыканты, хоры и симфонические оркестры.
Гимн Украины был исполнен украинскими артистами и хорами в разных вариантах. Гимн с крыши консерватории исполнила Тина Кароль, которой аккомпанировал композитор Мирослав Скорик. На площади Независимости спела гимн и рэп-исполнительница Алина Паш. Также оперные артисты Анжелина Швачка и Оксана Крамарева исполнили гимн Украины. Кроме того, в торжественной части мероприятия спели вокалистка украинской группы ONUKA Ната Жижченко и представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая. Всего в этом году гимн страны исполнили с привлечением более 600 голосов.
Музыкальная часть праздника состояла из выступления пяти оркестров, а также исполнения пианистами музыкальных композиций на специально привезенных на площадь 18 фортепиано, раскрашенных в синий и желтый цвета украинского флага.
Для всех участников праздника также ввели дресс-код - одеться нужно было в белое.
Марш от националистов
Альтернативой "Шествию достоинства" стал Марш защитников Украины, который также в центре Киева провели ветераны силовой операции в Донбассе, семьи погибших солдат, волонтеры, медики, представители националистических организаций, бывшие политические узники - участники национально-освободительного движения. В нем приняли участие более 15 тыс. человек, которые колонной с флагами Украины и националистических организаций прошли от парка имени Тараса Шевченко по Крещатику и площади Независимости.
После марша его участники приняли участие в молебне по погибшим за независимость Украины. Его провел на Михайловской площади вблизи одноименного собора предстоятель так называемой Православной церкви Украины Епифаний.
Зеленский призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский, принявший участие в торжествах в центре столицы, призвал соотечественников объединиться.
"Мы, украинцы, разные, но мы должны быть едиными, рассчитывать только на себя, не ругаться, а объединиться", - сказал он. "Все мы, украино- и русскоязычные, независимо от вероисповедания, должны быть единым народом и двигаться вперед", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что наступит день, когда по зову крови обязательно соберется вместе весь народ.
Президент в очередной раз выразил уверенность в скором урегулировании ситуации на востоке Украины. "Вскоре будет день, когда наступит мир", - сказал он.
Выступая на площади Независимости, Зеленский сообщил о том, что своим указом назначил 29 августа днем памяти защитников страны. "Сегодня здесь семьи погибших военнослужащих и участников добровольных формирований. С целью достойного почтения их памяти я подписал указ о Дне памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Отмечать его ежегодно 29 августа", - сказал Зеленский.
Порошенко игнорировал мероприятие
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который сдал полномочия Владимиру Зеленскому, проигнорировал праздничные мероприятия в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Традиционно в этот день на торжествах присутствуют все бывшие руководители государства. В этот раз на трибунах на площади Независимости присутствовали только экс-президенты страны Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
В то же время Порошенко в Facebook написал, что в это время находился возле министерства обороны, что в нескольких сотнях метров от площади Независимости.
Новый формат
За несколько недель до дня независимости офис президента Украины анонсировал новый формат праздника, в связи с чем Зеленский отменил традиционный парад, а сэкономленные средства решил направить на выплату премиальных военным.
Кроме двух маршей, в этот день прошел "Забег в вышиванках", во время которого на Русановской набережной на левом берегу Днепра в забеге на 10 км, 5 км, 1 км и спринтах на 500 м и 100 м приняли участие более 1 тыс. человек.
Традиционно 24 августа на Певческом поле открылась также выставка цветов, где представлены более чем 180 тыс. сортов этих разноцветных растений. В этом году мероприятие посвящено спортсменам, которые своими достижениями прославили страну.
В этом году в торжествах в центре Киева, по данным полиции, приняли участие около 50 человек. Полиция по всей стране была переведена на усиленный режим работы с привлечением 13 тыс. сотрудников. Государственная пограничная служба Украины в период празднования также усилила контроль на границе.
День независимости Украины
24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял "Акт провозглашения независимости Украины", который позже был подтвержден на Всеукраинском референдуме. В 1992 году Верховная рада установила дату государственного праздника 24 августа.
Одной из главных традиций торжеств является парад на площади Независимости в Киеве. Первый прошел в 1994 году. В 1995-1997 и 2010-2013 годах празднование проходило без парадов, а в 2000, 2002-2007 годах в шествии 24 августа участвовали только военные и оркестры.
В 1998 году по "майдану" впервые проехала военная техника, в 2008-2009 годах также была продемонстрирована авиация.
С 2014 года традиция масштабных военных парадов 24 августа в центре столицы с участием подразделений Вооруженных сил Украины и современных образцов техники возобновилась.