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Помпео: США готовы работать с новым правительством Украины в продвижении реформ

Президентские и парламентские выборы подтвердили "изменения в пользу мирного, процветающего и демократического будущего", отметили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. США ждут с нетерпением работы с новым украинским правительством в продвижении важных для страны реформ. Об этом говорится в послании госсекретаря США Майкла Помпео по случаю Дня независимости Украины.

"США твердо поддерживают процветающую, демократическую и свободную Украину, безопасную в ее международно признанных границах, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, стойко противостоящую российской агрессии, - приводит высказывания госсекретаря пресс-служба Госдепартамента. - Президентские и парламентские выборы подтвердили изменения в пользу мирного, процветающего и демократического будущего".

"Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами, - отметил Помпео. - США вместе с Украиной в этот исторический момент и ждут с нетерпением работы с новым правительством и украинским народом для продвижения важных реформ".

24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял "Акт провозглашения независимости Украины", который позже был подтвержден на Всеукраинском референдуме. В 1992 году Верховная рада установила дату государственного праздника 24 августа.

Теги
УкраинаСШАПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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