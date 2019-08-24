Джонсон заявил, что не желает выхода Великобритании из ЕС без сделки об условиях Brexit

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стремится осуществить выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом он заявил журналистам в самолете на пути на саммит G7 во французском Биаррице, информирует в субботу агентство Press Association.

"Я четко дал понять, что не хочу Brexit с отсутствием сделки. Но я говорю нашим друзьям в ЕС, если они не хотят Brexit без сделки, тогда мы должны убрать "бэкстоп" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) из соглашения", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".