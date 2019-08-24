ЦИК Абхазии завершил подготовку к выборам президента

СУХУМ, 24 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии выполнила все мероприятия по подготовке предстоящих 25 августа выборов президента. Об этом заявил ТАСС в субботу председатель ЦИК Абзахии Тамаз Гогия.

"Я могу официально заявить, что ЦИК завершил этап подготовки и обеспечения окружных комиссий всеми необходимыми материалами и документами, - сказал он. - В последний день мы передаем бюллетени в округа, а округа, в свою очередь, распространяют их по участкам".

"Только что завершилась передача документов последнему округу из 35, - продолжил Гогия. - Мы свою задачу выполнили. Теперь в 08:00 25 августа ждем докладов от всех избирательных участков о готовности к процессу организации голосования".

По данным ЦИК Абхазии, на 24 августа в списках избирателей значилось 118 932 человека. "Процесс по составлению и утверждению списков избирателей у нас непрекращающийся, - пояснил Гогия. - Связано это с составлением и утверждением списка избирателей после проведения новой паспортизации, которая пока продолжается". В 2016 году в Абхазии началась замена паспортов граждан республики на новые, обладающие более высокой степенью защиты. Проголосовать на выборах президента можно только по новому паспорту.

Выборы президента Абхазии назначены на 25 августа. Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба.