{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп обсудил с Джонсоном вопросы внешней политики и торговли

Президент США провел телефонные переговоры с британским премьером

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы двусторонней торговли. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании, в ходе которого обсужден ряд вопросов внешней политики и торговли, - говорится в распространенном сообщении. - Президент с нетерпением ждет встречи с премьер-министром на саммите Группы семи в Биаррице".

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, Борис
Саммит G7 во Франции
СМИ: "желтые жилеты" провели манифестации в Париже против саммита G7
Сотни участников демонстрации прошли по улицам французской столицы с лозунгом "G7 для одних и ничто для других"
Читать полностью