Трамп обсудил с Джонсоном вопросы внешней политики и торговли

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы двусторонней торговли. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании, в ходе которого обсужден ряд вопросов внешней политики и торговли, - говорится в распространенном сообщении. - Президент с нетерпением ждет встречи с премьер-министром на саммите Группы семи в Биаррице".