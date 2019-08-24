Femen попросили Макрона сделать тему пожаров в Амазонии основной на саммите G7

БИАРРИЦ, 24 августа. /ТАСС/. Представительницы феминистского движения Femen попросили президента Франции Эмманюэля Макрона сделать основной темой его участия в саммите Группы семи (G7) ситуацию с пожарами в Амазонии. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в субботу в Facebook .

"Femen призывает к реальной кампании по осуждению экологической политики [президента Бразилии] Жаира Болсонару, - отмечается в сообщении. - Femen просит Эмманюэля Макрона сделать эту чрезвычайную экологическую ситуацию главной темой своего участия на саммите G7 в Биаррице и придерживаться политики нератификации торгового соглашения ЕС - МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок - прим. ТАСС)".

Участницы движения также сравнили лесные пожары с пожаром, произошедшем в соборе Парижской Богоматери. "Когда горел Нотр-Дам, поднялась вся Франция. Сейчас, когда горят легкие человечества, подняться должен весь мир", - отмечается в сообщении.

При этом пост в социальной сети сопровождают фотографии акции Femen, на которых запечатлены полуобнаженные девушки на фоне реки Сена. На груди, руках и животах участниц написаны лозунги, осуждающие бездействия властей Бразилии.

На фоне распространения огня в бразильском обществе усилилась критика в адрес президента Жаира Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. По словам президента, причиной катаклизма стала установившаяся в регионе жаркая и сухая погода. В пятницу глава государства подписал указ, согласно которому на борьбу с лесными пожарами в Амазонии будут направлены вооруженные силы республики.