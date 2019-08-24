Представитель чешского президента осудил осквернение памятнику Коневу в Праге

ПРАГА, 24 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек осудил осквернение установленного в шестом районе Праги памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу и действия муниципальных властей, отказывающихся привести памятник в надлежащий вид. Об этом он написал в своем Twitter.

"Адольф Гитлер или Иван Степанович Конев? Мэр Праги и староста (глава муниципалитета - прим. ТАСС) района Прага-6 уже выбрали своего фаворита", - подчеркнул Овчачек.

Глава муниципалитета шестого района Праги Ондржей Коларж заявил в четверг, что памятник маршалу Коневу как минимум дважды в год подвергается осквернению. Это, как считает он, свидетельствует о негативном отношении пражан к советскому полководцу. Политик настаивает на устранении монумента с общественной территории и переносе его на территорию посольства РФ, которое также расположено в районе Прага-6.

"На периодическую очистку и ремонт памятника Коневу в последние годы мы потратили сотни тысяч крон (десятки тысяч долларов - прим. ТАСС) бюджетных денег. Жители Праги-6 каждый год однозначно нам говорят, что не хотят здесь этот памятник. Мы начнем переговоры с русскими и предложим им перенести монумент на территорию их посольства", - сказал Коларж.