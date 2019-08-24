Премьер Италии выразил озабоченность ситуацией с пожарами в Амазонии

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что озабочен ситуацией в лесах Амазонии, уничтожаемых пожарами. Об этом он написал в субботу в Facebook, напомнив, что эта тема будет предметом обсуждения на саммите Группы семи, где он представляет Италию, несмотря на то, что 20 августа подал в отставку в связи с развалом правящей коалиции.

"Требуют решения серьезные задачи в мировой экономике, торговле, безопасности, международной политике, а также в борьбе с климатическими изменениями. Мы особенно обеспокоены тем, что происходит в Амазонии, зеленых легких планеты, уничтожаемых пожарами", - написал Конте. Он упомянул также, что Италия сейчас переживает трудный политический момент, "но это не значит, что мы не должны участвовать в поисках решений мировых проблем".

Как сообщили в пресс-службе премьера, у Конте на полях "семерки" запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который примет участие в отдельной дискуссии.