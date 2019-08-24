Джузеппе Конте исключил возможность возобновления коалиции с участием "Лиги"

БИАРРИЦ, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, подавший в отставку после развала правящей коалиции в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига", заявил, что возобновление ее работы невозможно. Такое заявление он сделал журналистам по прибытии на саммит Группы семи.

"Я не отказываюсь от политического пути, пройденного вместе с "Лигой", но этот период закончен, его возобновление для меня невозможно", - приводит в субботу слова Конте агентство ANSA.

Он также отметил, что неважно, кто возглавит новое правительство, но необходимо, чтобы политические партии определили программу.

"Движение "5 звезд" ведет переговоры с находившейся в оппозиции Демократической партией (ДП) о возможности формирования нового парламентского большинства, при поддержке которого будет создано новое правительство. "Пятизвездные", в частности, предлагают Конте в качестве премьера, но его кандидатура не устраивает ДП, пишут итальянские СМИ. Результаты переговоров партии должны представить президенту Серджо Маттарелле 27 августа в ходе нового раунда политических консультаций. В случае невозможности соглашения между "Движением" и ДП парламент будет распушен и объявлены новые выборы.

Ранее Конте, выступая в Сенате (верхней палате парламента), обвинил лидера "Лиги" Маттео Сальвини, занимавшего пост вице-премьера и главы МВД, в развязывании кризиса. Именно он 8 августа объявил о том, что большинства в парламенте не существует, и потребовал проведения новых выборов. Позже он предложил бывшим союзникам возобновить работу.