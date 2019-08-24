Трамп и Макрон обсудили торговлю и ситуацию в Персидском заливе

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе встречи на полях саммита Группы семи обсудили ситуацию в мировой торговле, Ливию, а также напряженность в зоне Персидского залива. Об этом сообщил в субботу пресс-пул Белого дома.

"Президенты США и Франции обсудили важность продвижения свободной и честной торговли, снижения торговых барьеров, налогообложения, регулирования, важность гарантий свободы навигации и торговли как основ глобального экономического роста, - отмечается в сообщении. - Лидеры также выразили общую озабоченность рядом вызовов безопасности, в частности сохраняющимся кризисом в Ливии, нестабильностью в регионе Сахель и напряженностью в Персидском заливе".