Судан для вывода экономики из кризиса нуждается в иностранной помощи в $8 млрд

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Судану для вывода экономики из кризиса потребуется в ближайшие два года $8 млрд. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Абдалла Хамдук в эфире государственного телевидения.

"Судану необходимо $8 млрд иностранной помощи в течение следующих двух лет, чтобы покрыть импорт и восстановить доверие к национальной валюте, - приводит его слова телеканал Al Hadath. - Чтобы остановить дальнейшее обесценивание суданского фунта, уже в ближайшие три месяца нужно $1-2 млрд в виде валютных депозитов". По его словам, Хартум начал переговоры с МВФ о возможности реструктуризации внешнего долга страны.

Кроме того, указал Хамдук, ведутся переговоры с США об исключении Судана из списка стран, поддерживающих международный терроризм. В октябре 2017 года США сняли с Судана действовавшие 20 лет санкции. Однако до сих пор Хартум числится в их списке основных спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирией, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине еще в 1993 году Судан был исключен из международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому кризису в стране. В последние месяцы в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление.

Тяжелая экономическая ситуация в стране усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, обернувшейся для Хартума потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в стране начались массовые акции протеста, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля этого года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

21 августа в Судане начал действовать управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. В тот же день был приведен к присяге новый глава правительства, который уже проводит консультации о формировании кабинета министров.