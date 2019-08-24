Нетаньяху заявил, что Израиль сорвал операцией в Сирии планы атаки со стороны Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 августа. /ТАСС/. Израиль нанес в Сирии удар по иранским силам специального назначения "Аль-Кудс" и шиитским формированиям, сорвав тем самым их планы атаки на израильские цели. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чьи высказывания распространила в воскресенье премьерская канцелярия.

"В ходе крупной операции мы предотвратили нападение на Израиль со стороны иранских сил "Аль-Кудс" и шиитских боевиков. Мы будем и впредь принимать решительные и ответственные действия против Ирана и его сателлитов в целях безопасности Израиля", - сказал Нетаньяху. "Я повторяю: у Ирана нет иммунитета нигде, наши силы действуют в каждом секторе против иранской агрессии, - продолжил премьер. - Я дал указание, чтобы наши силы были готовы к любому сценарию".

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям сил "Аль-Кудс" и шиитским формированиям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.

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