СМИ: Джонсон изучает вариант приостановления работы парламента для реализации Brexit

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у генерального прокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса правовую оценку по вопросу приостановления работы парламента Соединенного Королевства на пятинедельный срок начиная с 9 сентября с целью реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в субботу сообщила газета Observer со ссылкой на попавшую в ее распоряжение правительственную переписку.

По данным издания, из электронных писем чиновников следует, что вариант с пророгацией (отсрочка заседаний парламента) всерьез рассматривается премьерской канцелярией. Его цель - не дать депутатам воспрепятствовать "жесткому" Brexit, ограничив их во времени, что сделает невозможной блокировку подобного сценария.

Газета при этом отмечает, что подобная новость вызовет гнев среди лидеров ЕС в момент, когда Джонсон дебютирует в качестве главы британского правительства на саммите G7 в Биаррице.

Главный редактор и издатель журнала Politics First политолог Маркус Пападопулос ранее в беседе с корреспондентом ТАСС отверг вариант приостановки Джонсоном работы парламента с целью реализации Brexit. По его словам, британский премьер "не станет делать этого, поскольку это может привести к вынесению вотума недоверия".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.