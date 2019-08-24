СМИ: лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" с участием России

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Лидеры Группы семи, которые встречаются во французском Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом в воскресенье сообщило японское агентство Kyodo .

Представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Президент США Дональд Трамп и председательствующей сейчас в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшейся во вторник телефонной беседы сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

Иран и ядерное оружие

По данным Kyodo, лидеры Группы семи сошлись во мнении о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

Представитель японского правительства сообщил агентству, что премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дискуссии также выступил за дипломатический подход к решению иранской проблемы и обещал способствовать мирному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".