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Саммит G7 во Франции

Марафон саммита "Большой семерки" начался с фальстарта

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил желание провести как можно больше встреч с лидерами стран - участниц G7, чтобы сверить позиции по наиболее волнующим вопросам
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и глава Европейского совета Дональд Туск EPA-EFE/ANDREW PARSONS / POOL
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и глава Европейского совета Дональд Туск
© EPA-EFE/ANDREW PARSONS / POOL

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц саммита Группы семи (G7) прибыли в курортный город Биарриц на западном побережье страны, где уже в воскресенье их ждет длинный марафон двусторонних встреч и разноплановых семинаров. Однако многие из них, едва сойдя с трапа самолета, вынуждены были с ходу окунуться в рабочий процесс: хозяин саммита Эмманюэль Макрон выразил желание провести как можно больше встреч, чтобы сверить позиции по наиболее волнующим его вопросам перед тем, как в город прилетят многочисленные представители международных организаций и лидеры приглашенных государств.

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Первым делом была организована незапланированная встреча тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом в виде рабочего обеда. Перед началом беседы Макрон заявил журналистам, что саммит готовит большой набор тем, включая международные кризисы, однако он хотел бы прежде всего обсудить с американским коллегой вопросы торговли и экологии. По данным газеты The Wall Street Journal, в администрации Трампа негативно отреагировали на "попытку давления" со стороны Макрона, усмотрев в его действиях желание склонить президента США к обсуждению "нишевых вопросов" вроде климатических изменений и развития Африки. Тем не менее, как сообщил агентству Agence France-Presse источник в Елисейском дворце, по завершении встречи Макрон и Трамп констатировали сближение позиций по ситуации с иранской ядерной сделкой и по международной торговле.

После этого французский лидер провел еще одну незапланированную встречу - с японским премьером Синдзо Абэ, о результатах которой, однако, ничего не известно. Также ему удалось поговорить наедине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - это единственная встреча, которая была объявлена заранее.

В то же время Макрон организовал установочную встречу для всех европейских лидеров. Главы правительств Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо успели обменяться мнениями тет-а-тет, осудив по итогу подавление властями протестов в Гонконге и затронув тему пожаров в бразильской Амазонии и изменение климата в целом.

Начало саммита и ужин на маяке

Глава Евросовета Дональд Туск единственный из всех гостей дал полноценную пресс-конференцию сразу после прибытия, рассказав о приоритетах на грядущем саммите. Одним из главных его посылов стал призыв к участникам "семерки" не допустить торговой войны между собой, поскольку это подорвет и без того хрупкое доверие в клубе. В то же время он прямо заявил о готовности дать зеркальный ответ, если США, раздосадованные принятым во Франции налогом на деятельность цифровых компаний, введут повышенные пошлины на вино из этой страны.

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Представитель Евросоюза затронул также тему Brexit и соглашения о торговле со странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) в контексте лесных пожаров в Бразилии. Однако самым неожиданным для всех стало его заявление о том, что на фоне публичных высказываний лидеров о возможном возобновлении сотрудничества с Россией он, скорее, готов пригласить на саммит G7 2020 года в США Украину, хотя к тому времени его полномочия в качестве главы Евросовета уже давно подойдут к концу.

Таким образом, к официальному началу саммита, которое ознаменовал рабочий ужин глав государств и правительств, все подошли с определенным пониманием, чего следует ожидать от коллег в ближайшее время. Несмотря на то что по факту ключевые разногласия между союзниками так и не претерпели положительных изменений, лидеры "семерки" собрались на маяке города Биарриц, где высококлассные шеф-повара предложили им отведать деликатесы баскской кухни. В воскресенье же их ждет полномасштабная работа, к которой присоединятся руководители десятка крупных международных организаций, а также лидеры шести приглашенных стран Африки, а также Австралии, Индии и Испании.

После завершения обеда японское агентство Kyodo со ссылкой на представителя японского правительства сообщило, что лидеры Группы семи обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России, хотя содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Противники G7 наращивают темп

Антиглобалисты и просто недовольные проведением саммита Группы семи в южном курортном городе Франции вышли в субботу на манифестацию, в которой приняли участие 9 тыс. человек. И хотя в СМИ появлялись сообщения о применении полицией слезоточивого газа в ходе демонстрации, на марше, добравшемся до испанского города Ирун, в целом была отмечена относительно спокойная атмосфера. Чего не скажешь об акции протеста в Байонне, где стражи порядка были вынуждены прибегнуть не только к гранатам со слезоточивым газом, но и к помощи водомета, чтобы разогнать особо агрессивных участников акции. В общей сложности по итогам дня силами безопасности были задержаны 68 человек за ношение потенциально пригодных в качестве оружия предметов, а также закрывающих лицо масок.

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Как сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов, на фоне активизации протестов, а также присоединения к манифестациям движения "желтых жилетов" власти приняли решение установить с воскресенья новый периметр безопасности в Байонне, подобный тому, что уже действует в Биаррице. При этом 25 августа в Байонне и вокруг зоны безопасности в Биаррице было запланировано сразу несколько мероприятий, участников которых призывали к "актам гражданского неповиновения". В субботу организаторы контр-саммита антиглобалистов, распространявшие призыв собраться в семи точках Биаррица, чтобы выразить свой протест, изменили планы, призвав сторонников встать живой цепью вокруг города, чтобы тем самым показать лидерам "семерки", как чувствуют себя местные жители в окружении полицейских кордонов.

Теги
Меркель, АнгелаФранцияАбэ, СиндзоТрюдо, ДжастинТрамп, ДональдДжонсон, БорисМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
Саммит G7 во Франции
СМИ: лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" с участием России
При этом агентство Kyodo сообщило, что содержание дискуссии не будет разглашено
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