Япония потребовала от Южной Кореи прекратить военные учения у спорных островов

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Власти Японии протестуют и требуют от Южной Кореи прекратить военные учения у островов Такэсима (Токто), на которые претендует Токио. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

"Такэсима - исконные территории Японии. Проведение военных учений там совершенно неприемлемо. Это заслуживает крайнего сожаления, и мы решительно требуем остановить [учения]", - приводит агентство слова представителя японского правительства.

В воскресенье южнокорейские военные начали проведение ежегодных двухдневных учений у островов Такэсима, находящихся под контролем Южной Кореи.

Острова Такэсима в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства.