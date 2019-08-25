В Абхазии началось голосование на выборах президента страны

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. В Абхазии, где в воскресенье проходят выборы президента, началось голосование, сообщили журналистам в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

"По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование по выборам президента страны", - сказал представитель ЦИК.

По словам собеседника агентства, на всех избирательных участках присутствуют наблюдатели от каждого кандидата в президенты, также в республику прибыли более 100 международных наблюдателей. Независимое наблюдение за ходом голосования осуществляет местная общественная организация "Народный контроль". Ход выборов освещают более 50 зарубежных и абхазских журналистов.

Выборы президента Абхазии проводятся в седьмой раз c 1994 года. В этот раз на высший пост в государстве претендуют девять кандидатов: действующий глава республики Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Выборы президента считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины избирателей, внесенных в списки. Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.