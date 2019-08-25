СМИ: израильский истребитель и беспилотники нарушили воздушное пространство Ливана

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Истребитель израильских ВВС вторгся в воскресенье в воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот. Об этом сообщил новостной портал An-Nashra. По его информации, самолет совершил разведывательный полет над южными районами Хасбая и Аркуб, а также прошел на пониженной высоте над пограничной с Сирией местностью у отрогов горы Хермон.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя шиитской партии "Хезболлах", ночью еще два израильских беспилотника были замечены над южной окраиной Бейрута. Один из них упал и был обнаружен в районе Муаввад поблизости от информационного центра "Хезболлах", другой взорвался в воздухе.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска. Согласно коммюнике, ударам подверглись силы "Аль-Кудс" (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции), а также шиитские формирования, которые планировали атаку на израильские цели с сирийской территории. "Сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов", - отмечалось в документе.

Как передало агентство SANA, сирийские средства ПВО открыли в 23:30 огонь по воздушным целям, которые были замечены над Голанскими высотами и двигались в сторону Дамаска. "Сирийские зенитчики поразили большую часть ракет, прежде чем они достигли наземных объектов", - указывалось в сообщении.

1 августа Израиль нанес ракетный удар по району Телль-Брейка на сирийской части Голанских высот. В результате обстрела был нанесен материальный урон, сведений о пострадавших в рядах сирийских военнослужащих не поступало.

23 июля ракетный удар был нанесен по высотам Телль-эль-Харра в провинции Дераа на юге Сирии. По сведениям телеканала Al Hadath, в этом районе находятся позиции бойцов шиитской "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии. Атаке подверглись также лагеря проиранских сил в Набаа-эс-Сахре и Телль-Ахмаре. Информации о потерях среди бойцов не передавалось.