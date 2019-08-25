В Иране заявили, что их объекты в Сирии не были поражены в результате атаки Израиля

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Иранские объекты на территории Сирии не пострадали в результате недавней атаки армии Израиля. Об этом в воскресенье заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

"Эта информация ложная и не соответствует действительности", - прокомментировал Резаи информацию о поражении иранских объектов в Сирии. Его слова приводит агентство ILNA.

Он подчеркнул, что "действия Израиля и США в Сирии и Ираке противоречат международным нормам". "США и Израиль не обладают достаточной мощью, чтобы нанести удар по различным объектам Ирана. Наши силы [в Сирии] не пострадали", - добавил Резаи.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям сил "Аль-Кудс" и шиитским формированиям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.