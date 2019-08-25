AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Лидеры "семерки" выступают за улучшение координации с Россией, - заявил он. - В то же время пока рано говорить о ее реинтеграции [присоединении к G7]".

По словам источника, все семь глав государств и правительств пришли к соответствующему заключению. Данный вопрос лидеры обсуждали во время неформального ужина, организованного в субботу вечером у подножия маяка Биаррица.

В ночь на воскресенье агентство Kyodo сообщило, что лидеры обсуждали вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Представитель японского правительства уточнил агентству, что содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".