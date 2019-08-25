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Кравчук назвал карьеризм и жажду богатства главными недостатками Порошенко

Первый президент Украины также отметил, что политик во времена своего правления не прислушивался к советам других людей

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал бывшего главу государства Петра Порошенко и назвал его основные недостатки.

"У него два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен. Он творил не управление государством, а бизнес-империю, которой управляли его соратники. И второе - это карьеризм невероятный. Просто невероятный", - сказал Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина".

Продолжая критику Порошенко, Кравчук также подчеркнул, что тот не прислушивался к просьбам и советам других людей. "Он [Порошенко] никого не хотел слушать. Никого. Я обращался к нему нечасто, но дважды обращался с какими-то предложениями и понял, что лучше не обращаться, - пояснил Кравчук. - Он слушает, даже вызывает к себе исполнителя, но и исполнитель, и он знает, что ничего делаться не будет".

Бывший президент Петр Порошенко в настоящий момент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКравчук, Леонид Макарович
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