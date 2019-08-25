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Саудовские ПВО сбили беспилотник, выпущенный по королевству хуситами

Полковник Турки аль-Малики сообщил, что аппарат был направлен на жилые объекты города Хамис Мушит

ТАСС, 25 августа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили в воскресенье беспилотник, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории королевства. Об этом сообщило Саудовское агентство печати, цитируя высказывание представителя аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, полковник Турки аль-Малики.

По его словам, "ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, выпущенный хуситами с площадки в городе Сана". Аль-Малики добавил, что сбитый летательный аппарат был направлен сторонниками "Ансар Аллах" на жилые объекты города Хамис Мушит.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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