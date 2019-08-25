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СМИ: три бойца "Хезболлах" убиты при налете израильских ВВС по Сирии

Среди погибших может быть один гражданин Ирана

ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Три бойца боевого крыла шиитской партии "Хезболлах" были убиты в результате налета, проведенного минувшей ночью израильскими ВВС по территории Сирии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Ряд СМИ утверждает, что среди погибших один гражданин Ирана.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям сил "Аль-Кудс" и шиитским формированиям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.

Теги
ИранСирияИзраиль
Кризис в Сирии
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