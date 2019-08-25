AFP: лидеры G7 предложили Макрону вести переговоры с Ираном от имени "семерки"

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран - участниц саммита Группы семи (G7), открывшегося в субботу в Биаррице, договорились, что президент Франции Эмманюэль Макрон должен вести переговоры с Ираном и передать ему общее послание. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

"Они решили наделить Макрона полномочиями вести переговоры с Ираном и передать ему послание [с призывом о недопущении эскалации в регионе]", - заявил собеседник агентства. По его словам, соответствующее решение было принято по итогам неформального ужина, организованного для лидеров в субботу вечером. Участники встречи также пришли к единому мнению, что главная цель - "не допустить появления у Ирана ядерного оружия".

Ранее в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Париж, где встретился со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, а также президентом страны Макроном. Он заявил о готовности продолжать переговоры с Францией и отметил, что "саммит Группы семи является хорошей возможностью, чтобы провести консультации с остальными странами - участниками Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.