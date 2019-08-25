Трамп и Джонсон обсудили Huawei, ситуацию вокруг Ирана, Гонконга и Ливии

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Борис Джонсон обсудили в воскресенье на полях саммита G7 в Биаррице ситуацию вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei, протестов в Гонконге, Ливии, а также угрозу Ирана свободе судоходства в Персидском заливе. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент и премьер-министр рассмотрели вопросы глобальной безопасности, представляющие взаимный интерес, особенно угрозу со стороны Ирана свободе судоходства в Персидском заливе, напряженность в Гонконге, [мобильную связь пятого поколения] 5G и Huawei, а также нестабильность в Ливии и регионе Сахеля", - отмечается в документе.

Трамп и Джонсон также обсудили двусторонние отношения и пути их укрепления. "Лидеры подчеркнули важность устойчивого роста мировой экономики посредством свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли. Торговое соглашение между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством является приоритетом для обеих стран", - отметили в Белом доме.

В связи с этим президент и премьер согласились сформировать рабочую экономическую группу с целью "изучить возможности дальнейшего углубления двусторонних экономических отношений".